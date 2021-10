Milan, grandi operazioni per gennaio e giugno in due reparti

10/10/2021 08:33

Si parla troppo della politica del Milan di non cedere ai ricatti dei giocatori in scadenza e troppo poco dei colpi di mercato conclusi: da poco archiviata la campagna estiva tra qualche flop (Florenzi e per ora Giroud) e qualche top (Maignan) che Maldini sta già pensando al futuro. La priorità è l'attacco vista l'etòà dei due bomber principali (in attesa di valutare Pellegri) e il nome che stuzzica è quello di Lucca, il baby del Pisa che piace a mezza serie .. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro: il Milan potrebbe lasciarlo in Toscana fino a fine stagione, a meno che il Pisa (difficile!) non cambi idea e decida di lasciarlo partire già a inizio 2022. Non solo scommesse, però; dopo tre anni di vano corteggiamento potrebbe essere arrivato davvero il momento di vedere Belotti in rossonero. Il centravanti granata non rinnoverà, come ha fatto capire chiaramente il patron del Torino Cairo, e l'idea di prenderlo a parametro zero piace a molti club.