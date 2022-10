Milan, finalmente una buona notizia per Pioli in vista della Juve

05/10/2022 19:18

Finalmente una buona notizia dall'infermeria del Milan: Theo Hernandez dovrebbe essere recuperato per la partita contro la Juventus, Pioli può finalmente sorridere dopo le tante, troppe brutte notizie dell'ultimo periodo in quanto a infortuni. Il terzino francese, fermo ai box dal post-partita di Milan-Napoli, ha smaltito il problema muscolare e dovrebbe essere pronto a scendere in campo contro i bianconeri sabato pomeriggio. Restano comunque le assenze di Maignan, Florenzi, Ibra, Kjaer, Tomori e Calabria a preoccupare il tecnico rossonero: di contro, la Juventus non avrà ancora Di Maria, squalificato.