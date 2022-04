Milan, Calabria traccia la via: Perché non dovremmo?

13/04/2022 22:02

Intervenuto ai canali ufficiali del club rossonero, Davide Calabria rivela il suo pensiero sul finale di stagione che si prevede letteralmente infuocato. A Milan Tv, l'esterno del Diavolo spiega:

La continuità di risultati non è una cosa solo di questa stagione, ci stiamo lavorando da tanto. Oggi ci conosciamo di più, abbiamo tante possibilità differenti quando siamo in campo e i risultati arrivano. Stiamo lavorando mettendo tutto quello che abbiamo e siamo consapevoli del nostro potenziale. Scudetto? Certo, crediamo di poter arrivare fino alla fine restando lì sopra. Magari, ci sono squadre più preparare di noi a un campionato così lungo, ma noi ci crediamo. Perché non dovremmo farlo?

Poi, sulle ultime uscite segnate da una crisi di gol, il vicecapitano rossonero rivela:

Come torniamo a fare gol? Semplice, occorre tirare di più. Ci sta mancando questo nelle ultime uscite, ma dovremmo cercare molto di più la conclusione, perché abbiamo i nostri tiratori e non dobbiamo limitarci al giro palla, per poi veder sfuggire l'azione. Anche se sono un terzino, piace anche a me arrivare in avanti e segnare... speriamo arrivi l'occasione.

In merito alla gara con il Genoa, Calabria spiega:

Siamo fiduciosi. All'andata non avrei dovuto giocare, ma poi il mistre mi ha detto che avrei giocato ed è andata bene. Gli alti e bassi, in un campionato così lungo sono normali, ma dobbiamo avere fiducia. Per la gara con il Genoa siamo fiduciosi, lavoriamo per arrivare a venerdì nel migliore dei modi.

Infine, sulla fascia da capitano e la crescita di Kalulu: