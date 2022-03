Milan, Calabria racconta le emozioni di Milanello

Davide Calabria è intervenuto alla presentazione del libro di Peppe Di Stefano intitolato “Milanello”, ed ha parlato della sua avventura rossonera, delle sue emozioni quando varca i cancelli del campo di allenamento e di cosa significa calcare quel campo.

Milanello rappresenta la mia quotidianità, la mia vita. Mi ricordo benissimo la prima volta che ci sono andato. E’ un luogo che ha quella magia che ti rimane nel cuore, ne percepisci la storia. E’ sempre un onore per me mettere piede in quel centro sportivo. Penso che anche quando arrivano i nuovi compagni se ne accorgono. Tutti dicono che è un posto bellissimo. Quando sei lei capisci quanto sia importante indossare questa maglia, Milanello fa parte della storia del club, è fondamentale dimostrare il proprio valore sia come persone che per quello che poi fai sul campo. La storia del Milan è piena di grandissimi campioni, ora riuscire a lavorare con Paolo, uno dei capitano più importanti della storia del calcio, è una cosa incredibile. Lo conosco sin da piccolo, giocavo con suo figlio al Vismara e ora lavorarci insieme è una bellissima emozione.