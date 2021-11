Milan, Calabria avverte il Porto e non molla la presa

02/11/2021 12:20

Il Milan può ancora qualificarsi. Davide Calabria presenta la sfida di domani (ore 18.45) contro il Porto in Champions League. I rossoneri sono all’ultimo posto della classifica ancora a quota zero, una classifica che però non rispecchia le prestazioni fornite dalla squadra di Pioli. Il difensore rossonero però ci crede ancora e in vista del match con i portoghesi suona la carica.

E’ l’ultima possibilità che abbiamo per restare in Champions. Abbiamo la qualità per restare in questa competizione e pensiamo di poter fare una grande partita sin dal primo minuto. Fino a questo momento ci sono stati degli episodi che hanno portato a questa classifica che non meritano. Ci sono le potenzialità per fare bene. In Champions dobbiamo fare di più e proveremo a dimostrarlo domani.

Le difficoltà in Champions

Il Milan non è riuscito ancora a cancellare lo zero dalla casella punti conquistati in Champions League e Calabria prova ad individuarne i motivi.