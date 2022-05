Milan, Bellinazzo spiega perchè Elliott ha bocciato il fondo arabo

Non è ancora ufficiale ma la cessione del Milan a Redbird, il fondo americano che al fotofinish ha bruciato Investcorp è solo questione di tempo. A motivare il dietrofront di Elliott è Marco Bellinazzo. L'esperto di economia sportiva del Sole 24 ore parla a Radio 24 durante la rubrica "Tutti Convocati" e dice

Poi Bellinazzo entra anche in casa-Inter e rivela sulla famiglia Zhang



"Suning sta un po' meglio, ma non benissimo. Dopo aver iniettato risorse per più di 600mln nell'Inter ha scelto una linea diversa obbligata dalla situazione in Cina, ma Steven ha voglia di portare avanti un progetto che ritrovi un equilibrio economico"