Milan, arriva la sentenza di Cesari sul rigore fischiato da Marinelli

Si continua a dibattere e a polemizzare sul rigore concesso al Milan durante la gara con l'Udinese di ieri pomeriggio. Ha fatto bene Marinelli a fischiare la massima punizione, dopo l'intervento del Var Mazzoleni? Per Graziano Cesari la risposta è sì: il rigore, poi realizzato da Theo Hernandez, c'era. Dice a Pressing, su Italia1, l'ex fischietto internazionale analizzando alla moviola il match di San Siro e in particolare l'intervento di Soppy su Calabria:

“Possiamo vedere come Soppy non tocca mai il pallone, mentre Calabria sicuramente lo prende. In inglese si chiama ruthless che significa un intervento spericolato, avventato e temerario. Per quelo il direttore di gara oltre al rigore ha mostrato il giallo al giocatore dell’Udinese".