Milan, arriva la prima buona notizia tra tanti guai

04/10/2022 09:53

Gli infortuni restano il tallone d'Achille di questo Milan. Pioli ha fuori 8 giocatori, tra cui titolarissimi come Maignan, Theo e Calabria, per la gara di domani sera in Champions a Londra contro il Chelsea e molti di questi non rientreranno neanche tanto presto ma una buona notizia finalmente arriva anche dall'infermeria. Lascia libero un posto, sperando che non ci siano altri ad occuparlo, Divock Origi.