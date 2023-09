Milan, altra tegola per Stefano Pioli: si ferma subito un big

30/09/2023 18:37

Solo 29’ in campo per Ruben Loftus-Cheek. Ancora una volta il Milan si trova a fare i conti con problemi di infortuni. La squadra di Stefano Pioli perde infatti uno dei suoi centrocampisti di riferimento alla mezz’ora del match contro la Lazio. Una brutta tegola per la squadra rossonera che aveva trovato nel centrocampista inglese un giocatore in grado di fare al meglio le due fasi di gioco, con una capacità anche di trovare il gol. Dalla panchina entra Musah, che trova ancora spazio dopo la gara con il Cagliari. Per il centrocampista inglese si tratta di un problema muscolare, la cui entità verrà però stimata nei prossimi giorni ma è a rischio la gara in Champions League.