Mercato, l'Inter vira su un altro obiettivo: il nome piace a Inzaghi

07/01/2022 22:29

Grandi manovre nella difesa dell'Inter: nelle ultime ore, come riporta calciomercato.it, ai nerazzurri è stato accostato con insistenza Matthias Ginter, difensore tedesco da tempo sul taccuino della dirigenza. Il giocatore si libererà a zero dal Borussia Mönchengladbach, fattore, quest’ultimo, su cui Marotta è da sempre molto attento.

Ma se la pista sembrava quella giusta, sembra che nelle ultime ore ci sia stata una frenata da parte del club di via Turati, che non intende venire incontro alle richieste economiche del calciatore. I nerazzurri ritengono Ginter un buon calciatore, ma non un top nel ruolo e per questo motivo non vorrebbero andare oltre i 3 milioni di ingaggio, anche perché a breve ci sarà da trattare il rinnovo di Skriniar ed è importante non rompere certi equilibri.

Di conseguenza, il club potrebbe virare su una vecchia conoscenza di Simone Inzaghi, ossia Luiz Felipe della Lazio, il cui contratto scade a giugno e l'ingaggio è sicuramente alla portata delle casse nerazzurre.