Mercato Inter, il tweet di Pedullà manda in tilt i social

19/08/2021 19:12

Sale la febbre in casa Inter. In vista dell’attesissimo esordio in campionato (sabato contro il Genoa) i tifosi interisti scalpitano per conoscere il secondo attaccante che, dopo Edin Dzeko dalla Roma, completerà il pacchetto offensivo dei nerazzurri.

A scatenare i dibattiti sui social è stato un nuovo tweet del famoso giornalista Alfredo Pedullà:

“#Thuram e #Correa: la differenza è nei numeri. Thuram a 30 e dintorni lo chiudi (il #Borussia era partito da 40), #Correa no. Oggi è così e si va avanti così”.

Insomma, per accaparrarsi il calciatore argentino, già pupillo di Simone Inzaghi alla Lazio, l’Inter dovrebbe sborsare una cifa superiore a quella che invece chiederebbe il Borussia M'gladbach per Marcus Thuram, figlio del grande Lilian e promettentissimo attaccante esterno.

Ovviamente scatenati i tifosi dell’Inter. Dopo aver perso l’idolo Romelu Lukaku ogni voce circa gli eventuali sostituti scatena pareri contrastanti. Eccone alcuni: “prendiamo il figlio di Liliam. E Basta”; “fino a ieri si parlava di Zapata: idea tramontata? E Correa non è più seguito dal Totthenam?”; “Possibile che entri Thuram e anche un’altra punta (Belotti o Insigne) viste le condizioni di Sanchez? Quest’ultimo non potrebbe rescindere il suo contratto per tutti i vari infortuni che ha avuto?”; “Prendiamo Correa: bisogna accontentare almeno in questo caso il nostro mister. Che si faccia un mercato capace di infondere fiducia e unità al gruppo!”; “Ragazzi, la verità è che per sostituire Lukaku ci vorrebbe un campionissimo. Quest’anno la vedo molto dura”; “Occhio juventini, che dopo Vidal, potrebbe segnarvi... Thuram!”.