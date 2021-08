Mercato Inter, Correa è a un passo e tifosi esultano

24/08/2021 21:52

Beppe Marotta ha terminato di sfogliare la margherita con i nomi dei papabili attaccanti da regalare a Simone Inzaghi e il tecnico dei nerazzurri può ritenersi più che soddisfatto. L'Inter, infatti, ha definito l'affare con la Lazio per il trasferimento in nerazzurro di Joaquin Correa, la seconda punta allenata fino a pochi mesi fa dall'ex allenatore dei biancocelesti. L'intesa è stata trovata sulla base un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni più uno di bonus, resta solo da sciogliere il nodo relativo agli obiettivi da raggiungere per sbloccare l'acquisizione definitiva.

Intanto però i tifosi nerazzurri già sognano il "Tucu" dialogare là davanti con Dzeko, Martinez e Sanchez: l'arrivo dell'argentino offre a Inzaghi molte più soluzioni offensive da proporre in alternativa al 3-5-2, dal tridente a uno spregiudicato 4-2-3-1 in caso di rimonte impossibili. "A Marotta andrebbe fatta una statua. Sta facendo un mercato più che dignitoso dovendosi presentare con le noccioline. Top player assoluto" gli dà il benvenuto un tifoso interista, cui fa eco chi è proiettato in ottica derby: "Fa un gol ogni morte di papa, ma quando lo fa purga sempre i cugini rossoneri. Benvenuto Tucu". O ancora "È l'attaccante che mancava perché è l unico che ha un ottimo dribbling. Mi sta benissimo!"