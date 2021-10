Matrix trova il lato positivo del 5 maggio per l'Inter

14/10/2021 13:44

Le sue lacrime in campo si ricordano ancor oggi al pari di quelle di Ronaldo richiamato in panchina. Marco Materazzi il 5 maggio 2002 non riusciva a capacitarsi di quello scudetto che stava per sfuggire di mano all'Inter, battuta dalla Lazio. Parlando a Mediaset l'ex stopper nerazzurro ricorda

"Dopo quella sconfitta siamo ripartiti di slancio e abbiamo costruito, anno dopo anno, qualcosa di importante. Quello fu il mio primo anno in nerazzurro, poi l'ultimo sapete tutti come andò a finire"

Sarà una gara diversa Lazio-Inter di domenica, per Matrix vanno fatti i complimenti a Inzaghi:

"Sta facendo un ottimo lavoro, è un allenatore che ha fatto grandissime cose alla Lazio e si è messo in gioco decidendo di uscire dalla sua comfort zone".

In campo, dopodomani, andrà sicuramente Alessandro Bastoni, il nuovo Materazzi?