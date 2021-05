Mastella riaccende la polemica: “Parteciperanno al brindisi”

17/05/2021 19:51

Chiamato in causa, Mastella risponde. Dal campo i confronti passano ai social e coinvolgono anche i primi cittadini. Clemente Mastella riaccende le polemiche, qualche settimana fa il sindaco di Benevento aveva criticato gli arbitri dopo una discussa decisione che aveva coinvolto Mazzoleni e la squadra giallorossa. Ora però è stato chiamato in causa dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che congratulandosi con la squadra della sua città che ha conquistato la salvezza in serie A ha scritto: “Un brindisi al Cagliari e un saluto a Mastella”.

La replica di Mastella

Il commento del primo cittadino di Benevento è arrivato come spesso accade a mezzo social e riaccende la polemica sulle discussioni arbitrali.

Ringrazio il mio collega sindaco di Cagliari per i saluti. Sono sicuro che al suo brindisi parteciperanno Doveri e Mazzolini come ospiti d’onore. Detto questo faccio gli auguri al Cagliari.

Il match incriminato è quello che ha visto coinvolto le due squadre Cagliari-Benevento con un rigore prima concesso da Doveri al Benevento e poi revocato dopo un consulto al Var. Le chance di salvezza del Benevento sono ormai ridotte al lumicino, i campani devono sperare in una sconfitta del Torino contro la Lazio e poi battere i granata nel match di domenica prossima.