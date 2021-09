Marelli vuota il sacco su Orsato all'Inter e Irrati per Napoli-Juve

08/09/2021 15:04

Hanno fatto molto rumore le designazioni di Rocchi per la terza giornata di serie A con il clamoroso ritorno all'Inter di Daniele Orsato. Ne parla diffusamente Luca Marelli sul suo canale youtube. L'ex fischietto comasco dice: "Sono contentissimo di questa scelta, me lo auguravo, era una mia speranza che tornasse all'Inter. Una delle pecche della gestione Rizzoli è stata proprio l'aver escluso Orsato con i nerazzurri, cosa che ho sempre ritenuto assurda. Non voglio neanche sapere perché Orsato è stato escluso per tre anni e mezzo ma è assurdo. Il miglior arbitro del mondo, come dice l'IFHHS, possa avere una reclusione con una big per tre anni e più. Se si ha il timore di entrare in campo per una squadra come si può essere designati per i big-match? Designazione anche furba perché Samp-Inter ha una rilevanza mediatica inferiore rispetto a Milan-Lazio e Napoli-Juve ma comunque è una gara di prima fascia, come è giusto che sia. Deve entrare in campo per arbitrare, non per riavvicinarsi all'Inter. Non è un capriccio del designatore, era scontato che ci fossero polemiche sui social".

Sulla scelta di Irrati per Napoli-Juve dice: "Era scontato, ci voleva un internazionale per tanti motivi, dai precedenti alla rivalità: Guida e Maresca sono out perchè campani, Valeri e Doveri sono stati designati in B con risultati non eccelsi, Massa è stato sospeso e rientrerà la prossima settimana, Fabbri e Di Bello non sono ancora pronti per queste partite, Mariani ha arbitrato Juve-Napoli l'anno scorso molto male e Orsato che come sapete arbitrerà l'Inter. E' una scelta dovuta ma anche la migliore, Irrati aveva bisogno di un rilancio. Aveva arbitrato Juve-Inter benissimo nel 2018 poi si è un po' perso. Ultimamente l'ho visto meglio e questo potrebbe essere un rilancio importante"