Marelli spiega perchè Sozza arbitra la Juve e Ayroldi il Napoli

Consueto commento alle designazioni arbitrali da parte di Luca Marelli. L'ex arbitro comasco ipotizza che un big come Orsato sia stato scelto per Spezia-Torino per tenerlo nascosto per qualche prossimo big-match e passa a Juventus-Fiorentina: "C'è Sozza, una gara storicamente mai stata facile e di prima fascia. Era impronosticabile, Sozza aveva arbitrato Fiorentina-Napoli due turni fa, impensabile che potesse tornare ai viola anche se era uscito dal campo senza la minima recriminazione, cosa rarissima. Rocchi sta accelerando la sua crescita per iniziare un cambio generazionale. Per Venezia-Roma c'è Aureliano che dopo aver diretto bene Milan-Torino era atteso ad una gara di prima fascia (viste anche le polemiche dei giallorossi col Milan).

Napoli-Verona ad Ayroldi: trova una gara più difficile di Lazio-Fiorentina della passata settimana, è una gara complessa, un bel banco di prova su cui Rocchi sta puntando molto per trovare nuovi arbitri di livello, visto che i big hanno tutti tra i 42 e i 46 anni. Per Milan-Inter c'è Doveri, lo avevo pronosticato. In gergo si dice partita blindata visto anche Irrati al Var e due assistenti di assoluta affidabilità. Vedremo un modo di interpretare il Var più europeo rispetto ad altri colleghi italiani, cioè con meno interventi