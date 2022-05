Marelli spiega la scelta di Doveri per Verona-Milan

05/05/2022 12:09

Consueto commento alle designazioni arbitrali di serie A da parte di Luca Marelli. Sul suo canale twitch l'ex arbitro comasco, oggi opinionista e moviolista di Dazn, spiega: "Torino-Napoli va a Prontera: conta poco, per il terzo posto che però sposta poco. Massa va alla Sampdoria con la Lazio. Spezia-Atalanta a Maresca, che arbitrò già Spezia-Inter. La settimana scorsa ha arbitrato bene il derby di Genoa, è la quinta in A consecutiva per lui, vuol dire che Rocchi si fida ciecamente di lui. Marinelli viene mandato invece per Venezia-Bologna: insieme a Sozza è l'arbitro che più si è migliorato. La partita più difficile di giornata è Salernitana-Cagliari, va a Di Bello che viene da una gara negativa che fu Napoli-Roma ma serviva un internazionale perché chi perde avrà un piede in serie B.

Mi aspettavo Doveri per Verona-Milan, anche per una serie di incroci. E' stato scelto un arbitro di altissimo livello, giustamente. Per Fiorentina-Roma c'è Guida, è una gara fondamentale per la zona-Europa. Orsato riposa ma era atteso perché ieri ha arbitrato in Champions".