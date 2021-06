Marelli replica a Le Iene e smonta il servizio su Orsato

02/06/2021 16:45

Ha visto anche lui il servizio delle Iene e non si esime dal dare un parere sulla vicenda Orsato-Pjanic che tiene banco a distanza di oltre tre anni dai fatti. Luca Marelli sul suo canale youtube torna sul celebre Inter-Juve del 2018 e sulla trasmissione di Italia1 e dice: "Rizzoli chiese a Rosetti via mail il file audio mancante sulla situazione del presunto secondo giallo a Pjanic per capire come si erano comportati in sala Var. Rivediamo l'episodio, vi faccio notare il particolare della vicinanza di Osato all'azione. Essere troppo vicini o troppo lontani a livello arbitrale è un problema. Orsato ha spiegato di non aver colto l'errore di imprudenza di Pjanic e ha sbagliato"

"Alla fine del servizio de Le Iene si dice che Orsato ha riconosciuto l'errore ammettendo di essersene accorto subito a fine partita ma non l'ha segnalato nel referto. Ma avrebbe sbagliato se l'avesse fatto perché il referto è solo la cronaca di quello che è successo in campo, diversamente sarebbe un commento. Proseguiamo ricordando che il Var non può intervenire in caso di ammonizione. Valeri si è trovato con le mani legate, quello che si sente nel servizio de Le Iene è un'interpretazione. L'unica immagine interessante è quella di Giallatini che dice: per me è giallo, per me è giallo. E Valeri che dice: 'certo'. Ma quando lo dice? Il pulsante rosso non viene schiacciato. In realtà Valeri è come se dicesse: è giallo ma non posso farci niente".