Marelli: Orsato non può comportarsi così col Var

"Ma cos'è questa roba?". Il labiale colto dalle telecamere dopo che Orsato ha visionato al monitor, su richiesta del Var Mazzoleni, quel fallo di Leiva su Calhanoglu, fa arrabbiare ancor di più i tifosi del Milan. L'arbitro di Schio non solo ha preso un abbaglio in occasione dell'azione che ha propiziato il gol del raddoppio della Lazio con Correa ma ha avuto anche l'atteggiamento snob da star di screditare il Var che lo aveva invitato a rivedere l'azione.

A fare chiarezza su tutti gli episodi dell'Olimpico è Luca Marelli. L'ex arbitro comasco sul suo canale youtube analizza alla moviola la gara e sul caso in questione rileva: "Ecco il contatto tra Leiva e Calhanoglu, Orsato è in condizioni perfette per vedere e indica che Leiva ha toccato il pallone e succede il patatrac con il raddoppio di Correa. Il Var lo richiama al monitor, Orsato vede l'episodio solo per 11 secondi e decide subito. Rientra in campo e parla, evidente che si sta rivolgendo al Var e questo atteggiamento non mi piace. Si prenderà le sue responsabilità per quello che ha deciso ma non può rivolgersi così al Var, dicendo: ma che mi fate rivedere? Mazzoleni lo aveva consigliato correttamente, il fallo era evidentissimo e Orsato non l'ha visto, ingannato dalla dinamica. Amico mio: ha visto una cosa mai successa".