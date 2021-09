Marelli fa il punto sugli arbitri: promosso Irrati, Sozza da rivedere

13/09/2021 18:55

Luca Marelli fa il punto sulla situazione arbitrale alla terza giornata di campionato. Come al solito non sono mancate le polemiche, come quelle di Atalanta-Fiorentina, ma anche nel match tra Milan e Lazio ci sono stati alcuni episodi da valutare. L’ex arbitro sul suo canale YouTube analizza i vari match della giornata a cominciare dalle prove positive di Orsato a Genova e in particolare di Irrati a Napoli.

Mi è piaciuto molto Irrati in Napoli-Juventus e per Rocchi è un’ottima notizia. E’ stata una partita che si è decisa per tre episodi ma non per tre episodi arbitrali. Durante la partita è successo veramente poco perché Irrati ha impostato bene la gara sul dialogo. Entrare al San Paolo è diverso, c’è una pressione mediatica completamente diversa. Pensare che un arbitro possa dominare senza polemica è impossibile ma in questa partita non c’è stato nessun episodio da segnalare.

Atalanta-Fiorentina: quante polemiche

Atalanta-Fiorentina, sapevo essere una partita molto difficoltosa. Sulla rete annullata ai bergamaschi nel primo tempo penso che sia una decisione facile, quella rete andava annullata. Sul primo rigore la discussione l’ho trovata stucchevole, è un classico fallo di mano volontario.

Roma-Sassuolo: Sozza bravo ma...