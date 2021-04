Marcolin: Napoli super, ma non farei questo errore

L'ex centrocampista di Napoli e Lazio, Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il bel momento di forma dell'undici di Rino Gattuso, e di un giocatore che con altissime probabilità a fine stagione dirà addio agli azzurri.

Sulle ultime uscite del Napoli, Marcolin spiega:

Penso che questo sia il miglior Napoli della stagione . Sono felice che sia così e mi fa piacere aver visto a Torino come abbia funzionato alla perfezione la coppia Demme-Bakayoko. Non era semplice, vista l'assenza di Fabian Ruiz, ma Gattuso è stato bravo a ottenere lo stesso risultato, nonostante fosse costretto a cambiare interpreti.

Le lodi di Marcolin al Napoli continuano:

Il Napoli di Gattuso gioca così bene che se scendessi in campo anche io riuscirei a fare bene . Gran parte del merito va data all'impostazione in campo. Questso Napoli è una squadra che difende bene e rischia poco. E il perché è semplice, il Napoli difende attaccando , anche i difensori supportano la manovra e si propongono in avanti.

Infine, un difetto al Napoli, Marcolin lo trova:

Sarà un peccato per il Napoli perdere questo Hysaj. Sta dimostrando tutto il suo valore e chi riuscirà a convicerlo e lo prenderà da parametro zero farà un affare. Lo dico e lo penso per diversi motivi e l'età è uno di questi. Fossi nel Napoli, me lo terrei stretto, ma penso che possa influire anche la scelta sul prossimo allenatore. Quando le cose saranno più chiare in questo senso, allora capiremo di più del destino del laterale albanese.