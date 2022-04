Marchegiani: Tra Radu, Meret e Buffon ecco chi ha fatto l'errore più grave

Per Luca Marchegiani lo scudetto non è ancora deciso, nonostante la clamorosa sconfitta dell'Inter a Bologna abbia di fatto spianato la strada al Milan. L'ex portiere di Toro e Lazio, oggi apprezzato opinionista Sky, ha concesso un'intervista al Corriere della Sera:

"La sconfitta con il Bologna è pesante, ma l’Inter non lo ha ancora perso. Il Milan ha avuto difficoltà a vincere e non credo che le sorprese siano finite. Radu ha sbagliato, ma Perisic non gli ha dato una bella palla. In area c’era già il giocatore del Bologna a dar fastidio, si poteva scegliere un’altra soluzione. Deve capire che è stato solo un episodio".

E a proposito dell'errore di Radu, ecco chi ha sbagliato di più tra lui, Meret del Napoli e lo stesso Buffon:

"Non basta un errore simile per dire che è sbagliato giocare dal basso. Poi certo l’esasperazione delle situazioni può portare a topiche. Bisogna non forzare, non voler giocare a ogni costo la palla con i piedi nell’area piccola. Contro l’Empoli, Meret del Napoli sbaglia, ma è diverso dall’errore di Radu. Ha tutto il tempo, non era una situazione di pericolo, la squadra di Spalletti quel tipo di azione la sa a memoria. A Perugia, il retropassaggio che arriva a Buffon, su cui lui liscia, è un alleggerimento da metà campo, non costruzione dal basso. Insomma bisogna distinguere. A Bologna c’era una situazione di pericolo, Perisic poteva gestire in modo differente la rimessa laterale".