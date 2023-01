Marchegiani: A Salerno il Milan mi ha colpito per un aspetto sugli altri

06/01/2023 15:30

Per Luca Marchegiani il Milan ha ricominciato il campionato nel modo migliore. Promossa a pieni voti la squadra di Pioli per come ha vinto sul campo della Salernitana, partita per larghi tratti dominata e che ha regalato brividi soltanto nel finale a causa del gol messo a segno da Bonazzoli. Al di là di qualche occasione da gol di troppo non sfruttata, l'ex portiere di Torino e Lazio non trova macchie alla prestazione della formazione di Pioli. Ecco il suo giudizio espresso nel corso di un intervento in diretta dagli studi Sky: