Mancini ha firmato, ufficiale rinnovo ct fino al 2026

17/05/2021 16:18

Roberto Mancini ha rinnovato il contratto da Ct della Nazionale azzurra fino al 2026. La notizia è stata annunciata ufficialmente dopo il Consiglio Federale, alla presenza del presidente della Figc Gabriele Gravina e del tecnico azzurro.

Prove generali d’Europeo intanto per la Nazionale, che a due settimane dal debutto con la Turchia in programma l’11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma affronterà venerdì 28 maggio (ore 20.45) San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari. Quello con la nazionale sammarinese sarà l’ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per l’Europeo, dato che entro la mezzanotte di martedì 1° giugno Roberto Mancini dovrà ufficializzare la lista dei 26 convocati per il torneo continentale.

Il Ct diramerà lunedì 17 maggio le convocazioni per la sfida con San Marino e lunedì 24 maggio gli Azzurri si raduneranno presso il Forte Village di Santa Margherita di Pula (CA).

Reduce dai successi di marzo nelle prime tre gare delle qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022, l’Italia ha vinto le ultime sei partite disputate allungando a 25 (20 vittorie e 5 pareggi) la striscia di risultati utili consecutivi, con Roberto Mancini che ha eguagliato la striscia di match senza sconfitte raggiunta da Marcello Lippi a cavallo tra il 2004 e il 2006. Più in alto c’è solo Vittorio Pozzo, il Ct dei due Mondiali vinti nel ’34 e ’38 capace di inanellare 30 risultati utili consecutivi tra il 1935 e il 1939.

La Nazionale giocherà per la sesta volta in Sardegna: nei 5 precedenti a Cagliari, dove tornerà a oltre 16 anni di distanza dall’amichevole con la Russia disputata nel febbraio 2005, ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Due successi, entrambi per 4-0, nelle due amichevoli disputate dall’Italia con San Marino nel 1992 e nel 2013, a cui va aggiunta la vittoria per 8-0 della Nazionale ‘sperimentale’ guidata dall’ex Ct Ventura in occasione del match giocato nel maggio 2017 a Empoli.

Dopo la gara con San Marino, gli Azzurri torneranno a radunarsi lunedì 31 maggio e venerdì 4 giugno (ore 20.45) allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna affronteranno la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole prima dell’Europeo.