Lotito fa chiarezza su futuro Milinkovic: Lì non andrà di certo

19/05/2022 11:05

Una cosa è certa: se Milinkovic-Savic dovesse lasciare la Lazio, non approderà certamente in una squadra non gradita dal presidente Lotito. È stato lo stesso numero uno biancoceleste a ribadirlo, come sottolineato in un articolo pubblicato dal quotidiano Il Messaggero. Con tanto di virgolettato attribuito al patron laziale:

"Sergej non è in vendita e non andrà alla Juventus di certo".

Insomma, un messaggio a chiare lettere al calciatore serbo, al suo agente Kezman e pure alla Juventus, che segue con interesse - ormai è un segreto di Pulcinella - la situazione relativa al suo futuro. Difficile trattate con Lotito in queste condizioni e con questi intendimenti, anche perché il numero uno della Lazio non intende lasciar partire il suo assistito, che ha il contratto in scadenza nel 2024, per meno di 65 milioni. Probabile, insomma, che la Juventus alla fine possa virare per il centrocampo su un obiettivo 'a lunga scadenza', il ritorno - sempre più probabile - di Paul Pogba dopo la controversa esperienza al Manchester United.