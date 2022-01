Lippi non ha dubbi: Troppo superiore alle altre

Intervenuto a La politica nel pallone sulle frequenze di Gr Parlamento, l'ex commissario tecnico campione del Mondo con la Nazionale italiana, Marcello Lippi, si sofferma sulla corsa allo scudetto e la supercoppa italiana e non nasconde le proprie convinzioni.

Lippi rivela:

Sulla Supercoppa, l'ex allenatore di Juventus e Inter spiega:

Questa è una competizione diversa dal campionato e, in una partita secca, può succedere di tutto. Ecco perché non è detto che la favorita sia l'Inter. La Juve resta una squadra in costruzione, che ha vinto tantssimo ed è normale che i tifosi non riescano a farsi una ragione della situazione attuale. Magari si può fare qualcosa di più, ma questa è una fase di rinascita e ricostruzione. La situazione dei bianconeri è molto più semplice di quanto si possa pensare.