Lega Serie A, smascherato il piano di Lotito e De Laurentiis

15/02/2022 20:13

Continuano le grandi manovre in Lega per l'elezione del successore di Dal Pino. Il piano segreto di Lotito e De Laurentiis, i due leader del fronte dei "multiproprietari"? Staccare l'assemblea dei presidenti dalla federazione, in modo da sfuggire alle maglie di Gravina. È La Stampa a scrivere del progetto dei boss di Lazio e Napoli:

“Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis sono molto agguerriti contro la Figc. Oggi in assemblea gli oppositori di Gravina presenteranno pareri legali finalizzati a bloccare la mutualità della Serie A verso le serie inferiori. E rilanceranno l’idea di un’uscita dalla Figc sul modello della Premier League. Sarebbe già stato chiesto un parere alla Fifa che, però, non conferma. Per un passaggio così traumatico ovviamente serve il consenso generale della Lega, non solo di una parte. La tensione potrebbe aumentare domani, se il Consiglio federale commissarierà la Serie A per la mancata approvazione dei principi informatori che prevedono l’adozione prevalente della maggioranza semplice”.

Aggiunge il Corriere della Sera: