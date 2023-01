Lecce-Milan, le pagelle: Theo asfaltato, Leao e Calabria evitano il peggio

14/01/2023 20:27

Il Milan sbanda per larghi tratti a Lecce, viene preso a pallate per in tempo, ma riesce a rimettersi almeno in parte in carreggiata grazie a una ripresa che, al triplice fischio, vale un 2-2 che costringe a veder scappare il Napoli in testa alla classifica.

La prima frazione da incubo dei rossoneri è macchiata dalle prestazioni da incubo di Kalulu e, soprattutto, Theo Hernandez, che viene lettaralmente annullato da uno scatenato Strefezza. Nella ripresa, l'ex Real resta negli spogliatoi. Al suo posto Dest, che ha un gran bel impatto sul match. A togliere le castagne dal fuoco sono Leao e Calabria. Nel finale, il palo nega il clamoroso 2-3 a Messias.

Lecce-Milan, le pagelle dei rossoneri