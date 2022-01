Le prime parole di Caicedo, l'ex Lazio porta già un record

29/01/2022 14:42

33 gol segnati con la maglia della Lazio, (di cui 6 sono arrivati oltre il 90’, in totale 9 reti dopo l’80’ di gioco)m 22 reti con la maglia della nazionale dell’Ecuador, compresa una doppietta contro il Brasile nel 2011. È il primo ecuadoriano della storia dell'Inter ( 50 il conto delle nazioni rappresentate dai calciatori che sono andati in panchina almeno una volta con l’Inter in gare ufficiali): Felipe Caicedo è stato ufficializzato oggi dai nerazzurri ed ha parlato alla tv ufficiale

"Sono molto emozionato, veramente. Sono tanto emozionato, voglio fare bene e ringrazio innanzitutto mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui. Non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi, voglio mettermi a disposizione. Sono orgoglioso di rappresentare il mio paese, sono il primo ecuadoriano nella storia dell'Inter. Spero di far bene e di continuare a far bene".

Decisiva la presenza di Inzaghi