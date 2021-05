Lazio-Torino, c'è la decisione del Coni sul ricorso di Lotito

È arrivata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sulla spinosa questione relativa a Lazio-Torino, la partita non disputata a inizio marzo per ordine dell'Asl di Torino a causa del propagarsi di un focolaio epidemico di Covid tra le fila dei granata. Il club biancoceleste aveva chiesto la vittoria a tavolino, già esclusa da Giudice Sportivo e Corte d'Appello della Figc.

Ecco la sentenza integrale del Coni, che ha respinto il ricorso della Lazio ribadendo che il match dovrà essere giocato martedì 18 maggio all'Olimpico:

"Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal Presidente Franco Frattini, HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2021, presentato, in data 14 aprile 2021, dalla S.S. Lazio S.p.a. contro il Torino F.C. S.p.a. per la riforma della sentenza n. 132/CSA/2020-2021, emessa dalla Corte Sportiva di Appello della FIGC, Sezione Prima, in data 30 marzo 2021, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di Serie A, assunto in data 12 marzo 2021, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 218, con il quale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 4 marzo 2021, si è deliberato di "non applicare alla soc. Torino le sanzioni previsti dell'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara con la società Lazio, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara"; HA, ALTRESI’, DIHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO INCIDENTALE CONTENUTO NELLA MEMORIA DEL TORINO F.C.; HA, INFINE, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO".