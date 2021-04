Lazio, svelato il positivo al Covid

07/04/2021 21:55

E’ Simone Inzaghi il membro dello staff tecnico della Lazio positivo al Covid-19. Nel corso della giornata la società biancocelesti aveva comunicato la presenza di un positivo nel gruppo squadra ma senza comunicare maggiori dettagli: “La Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19 a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare. La società ha già messo in atto le misure previste a tutela dei suoi tesserati”.

La conferma dai social

A confermare che il caso riguarda il tecnico Simone Inzaghi, in questi giorni al centro dell’attenzione per il suo rinnovo di contratto, è stata la moglie Gaia Lucariello che su Instagram ha rivelato: “Ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al coronavirus. Stiamo bene e in isolamento come da protocollo”.