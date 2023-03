Lazio-Roma, Mourinho si affida alle sue certezze: la decisione in attacco

17/03/2023 16:25

Archiviato con esiti diversi la settimana di coppe europee, ci si prepara per il derby della Capitale tra Lazio e Roma. Le due squadre arrivano con un clima completamente diverso. Da una parte la formazione giallorossa forte del passaggio del turno in Europa League che manda la squadra di Mourinho ai quarti di finale, sul versante opposto c’è invece la Lazio che esce dalla Conference League dopo la doppia sconfitta con l’Az Alkmaar e si lecca le ferite. Per la sfida in programma domenica alle 18 ovviamente entrambi gli allenatori si affideranno alla formazione migliore in vista di una sfida sentitissima. La squadra di Maurizio Sarri dovrà fare ancora a meno di Immobile (infortunato) e non avrà a disposizione Vecino (squalificato). Al centro dell’attacco si punta ancora sulla soluzione Felipe Anderson. Dopo essere rimasto fuori con la Real Sociedad, invece la Roma dovrebbe lanciare di nuovo dal primo minuto Tammy Abraham, con la speranza che il giocatore inglese possa sbloccarsi proprio nel derby.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, F. Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Roma (4-3-3): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho