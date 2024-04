Lazio-Juve, Cesari fa chiarezza sul rigore revocato ai bianconeri

A fare chiarezza è Graziano Cesari . L’ex arbitro a Canale 5 spiega: “Massa è molto vicino all’azione e Cambiaso sicuramente riceve un calcio da vicino. Il direttore di gara viene rimandato al VAR e ci sta una quindicina di secondi fischiando fuorigioco. Cambiaso era oltre la linea e Patric , stando la regola attuale, non è in piena libertà mentre colpisce il pallone quindi è giusto annullare il rigore. La regola è stata cambiata dopo la finale di Nations League del 2021 tra Francia e Spagna e bisogna tenerne conto: questa è stata la decisione giusta”.

Al 14’ Vecino entra a gamba alta su Cambiaso che lo aveva anticipato, Massa concede il rigore che però viene revocato dal VAR:l’arbitro al monitor va a rivedere il contatto per una possibile posizione di fuorigioco prima dell’azione del penalty da parte di Cambiaso, confermato dal VAR e dallo stesso arbitro, il quale considera fortuito il tocco di Patric che rimette in gioco Cambiaso. Protesta lo Stadium, grossi dubbi.

Come se l'è cavata l'arbitro Massa , che tornava ad arbitrare dopo diverse prove negative, nell'andata di coppa Italia tra Juventus e Lazio? Ha fatto molto discutere quanto accaduto in avvio.

