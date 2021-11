Lazio-Juve, Allegri punge Sarri e spiega come sta realmente Dybala

19/11/2021 11:46

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la sfida di domani all'Olimpico contro la Lazio:

"Lazio e Juventus sono le due squadre che negli ultimi dieci anni si sono divisi i maggiori trofei. È una bella sfida, tra due squadre che stanno galleggiando ai margini del quarto posto. Una partita difficile, importante, anche perché è la prima dopo la sosta ed è la prima di una lunga serie di partite fino a fine dicembre. I giocatori? Ho visto solo gli europei, i sudamericani sono rientrati tardi. Non so ancora chi sarà in condizione di venire a Roma. Per ora chi ha perso in nazionale è scontento e chi ha vinto è felice".

Difficile possa esserci spazio per Dybala:

"Ieri Dybala non si è allenato, oggi ci proverà ma è una settimana che è rimasto fermo. Ha grande voglia di essere a disposizione, il polpaccio però va tutelato e ci aspettano tante partite. Dovremo essere bravi quando abbiamo la palla e anche quando ce l'avrà la Lazio, che è una squadra tecnica, piena di buoni giocatori e guidata da Sarri che è un tecnico che tutti conosciamo. Siamo indietro in classifica, le chiacchiere ora non servono a nulla, contano solo i fatti. Dobbiamo migliorare nella fase offensiva, in quella difensiva e soprattutto in classifica. Al Chelsea penseremo dopo, ci giocheremo il primo posto in uno stadio meraviglioso. Adesso però la priorità è il campionato, in Champions abbiamo già passato il turno".

Lazio-Juventus è anche la sfida nella sfida tra Sarri e Allegri:

"Maurizio è stato qui a Torino, ha vinto uno scudetto e ha fatto un buon lavoro, lo dimostrano i risultati e le vittorie che ha ottenuto. Per me le squadre sono tutte allenabili, o le alleni in un modo o le devi allenare in un altro modo. La squadra rispetto a due anni fa è cambiata tanto, ma bisognerebbe girarla a Sarri questa domanda, ammesso che abbia detto certe cose. Differenze tra di noi? Io credo che lo spettacolo, l'arte del calcio sia data dalle giocate dei calciatori. Un bravo allenatore deve mettere i calciatori nelle condizioni di dare il meglio per quelle che sono le loro caratteristiche. Alla fine l'unica differenza la fa se vinci o perdi. Prendiamo la nazionale. Mancini ha fatto un grande lavoro, ha vinto gli Europei, è fuori dal Mondiale per un rigore sbagliato. Sono giorni che la nazionale è massacrata. Bisogna avere equilibrio e se vi interessa io credo che l'Italia andrà ai Mondiali".

Infine qualche indicazione di formazione: