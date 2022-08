Lazio-Inter alla moviola: La sentenza di Marelli

27/08/2022 07:50

Come ha arbitrato Fabbri nel big-match tra Lazio e Inter? L'arbitro ravennate era stato scelto un po' a sorpresa da Rocchi per una gara tanto importante. In passato Fabbri proprio all'Olimpico in un Roma-Inter e in un Lazio-Juve aveva commesso diversi errori ma stavolta la sua prova è stata sufficiente.

Le proteste maggiori ci sono state in occasione della rete del momentaneo pareggio dell'Inter firmata da Lautaro. Ad analizzare il caso alla moviola è Luca Marelli. L'ex arbitro comasco, oggi opinionista di Dazn, spiega cosa è successo in occasione del gol nerazzurro: "Al momento del colpo di testa di Dumfries l'argentino è in posizione regolare. Chi è in offside è invece De Vrij, ma si tratta di un fuorigioco passivo. Lautaro arrivava da dietro e lo teneva in gioco Milinkovic". Rivedendo le immagini, è però Immobile a tenere in gioco il 10 interista, anche se la sostanza non cambia.