La Serie A trema, club pronti a cambiare tutto

05/07/2021 19:03

Trema il mondo del calcio italiano. Dopo gli attacchi della passata settimana, con tanto di richieste al premier Mario Draghi, diversi club di Serie A starebbero preparando quello che, secondo quanto riportato dal portale Calcio e Finanza, si prospetta come un vero e proprio tentativo di golpe ai vertici della Serie A.

In serata, rivela il sito, i presidenti di alcune società del massimo campionato avrebbero in programma un incontro molto importante in un albergo al centro di Milano. Calcio e Finanza parla di riunione informale, voluta e convocata dal patron del Genoa, Enrico Preziosi, a cui dovrebbero presenziare, tra gli altri, anche i presidenti di Sampdoria, Lazio, Torino, Atalanta, Udinese e Verona. Senza escludere aggiunte dell'ultimo minuto.

Resterebbero, dunque, fuori le cosiddette big, ma l'obiettivo dell'incontro sembra chiaro: rivoluzionare il calcio italiano partendo da un attacco frontale che porti i vertici della Serie A a cambiare. Nel mirino ci sarebbero il presidente di Lega, Paolo Del Pino e l'AD, Luigi De Siervo. La volontà di voltare pagina sembra dunque chiara e il tentativo di golpe potrebbe essere messo in atto a breve, anche se non è detto che riesca ad andare in porto.