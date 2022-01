La risposta di Vlahovic ad accuse Asl su violazione quarantena

29/01/2022 13:39

Non si placano le polemiche su Vlahovic, che avrebbe infranto la qurantena per andare alla Continassa a sostenere le visite mediche con la Juventus. Dopo le accuse del sindaco di Firenze Nardella, a parlare oggi al Tg3 Toscana è stato il direttore del dipartimento di igiene pubblica dell'Asl Toscana Centro, Giorgio Garofalo che ha detto: "La questione sta generando molto scalpore mediatico ma noi come Asl siamo molto tranquilli. Le regole sono chiare: il vaccinato con tre dosi tra la positività e la negatività deve aspettare 7 giorni".

L'attaccante serbo avrebbe sostenuto le visite mediche con la Juventus dopo essere arrivato a Torino ancora da positivo al coronavirus. Senza la certificazione dell'azienda sanitaria locale che lo dichiara negativo. "Se abbandona l'isolamento, è una violazione delle norme che ha rilevanza anche penale. La nostra azione è obbligatoria e noi siamo tranquilli perché stiamo facendo tutto il necessario già da giovedì 27 gennaio", ha aggiunto Garofalo.