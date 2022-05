La prima volta non si scorda: Inter e Milan, ecco chi non ha mai vinto

22/05/2022 11:19

Stasera sapremo chi sarà campione d'Italia nel duello tra Milan e Inter. Singolare il fatto che nessuno dei due allenatori in ballo abbia mai vinto lo scudetto da allenatore (entrambi li hanno vinti da giocatori, il primo nella Juve e il secondo nella Lazio). Né Pioli nè Inzaghi che comunque ha un palmares più ricco tra coppe Italia e supercoppe. Anche nelle due rose in tanti non hanno mai vinto un campionato. Nel Milan Ibrahimovic su tutti sa come si fa ma sono ben 11 i rossoneri che non si sono mai laureati col tricolore.

Si tratta nello specifico di: Tonali, Castillejo, Leao, Kalulu, Tomori, Maldini, Messias, Krunic, Gabbia, Saelemaekers e Kessie.

Anche tra i campioni in carica dell'Inter c'è chi aspetta la sua pirma volta. Tra quelli che non c'erano l'anno scorso con Conte, se Dzeko ha già vinto col City, non hanno mai vinto il campionato Calhanoglu, Dumfries,Gosens, Correa e Caicedo.