La Lega fa chiarezza sulla A spalmata in 10 orari diversi

Ci sarà o no la serie A spezzatino con le 10 gare di ogni giornata divise su tre giorni e tutte in orari diversi come richiesto da Dazn? A fare chiarezza, intervenendo nel corso de "La politica nel Pallone' su Gr Parlamento, è l'ad della Lega Luigi De Siervo che spiega

"Stiamo ragionando per valutare se sia o meno il caso di passare da otto a dieci slot televisivi, è un passaggio già fatto dai colleghi spagnoli con la Liga anni fa. Il nostro concorrente, prima ancora di un altro sport, è ad esempio Netflix. Il tentativo della Lega è di coprire gli stessi slot con delle partite in successione, per consentire a chiunque, ai tifosi veri, di seguire i vari tagli editoriali che la nostra media company può offrire. Non si cerca, come raccontato, un aspetto economico esasperato. Si è voluto aiutare in primis le squadre che gareggiano in Champions League, per cui chi giocherà martedì o mercoledì giocherà al sabato, cosicché tutte le nostre quattro squadre avranno la chance di andare avanti. Ma è anche un modo per dare piena dignità alle squadre, meno blasonate, che non devono dividere l’audience con squadra più importanti. Tutto ciò aiuta a raggiungere l’obiettivo vero: conquistare il tempo libero delle persone. Quando sarà approvato il campionato spezzatino? Nulla è scontato".