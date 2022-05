La Lega aspetterà fino all'ultimo per definire anticipi ultima giornata

11/05/2022 08:20

La scelta è difficile: stilare il calendario di anticipi e posticipi dell'ultima giornata di serie A è un rompicapo che richiede più tempo del previsto e la Lega ha deciso di prenderselo tutto. Contrariamente a ogni protocollo pare certo che l'organizzazione dell'ultimo turno verrà diffusa solo lunedì, quando si conosceranno i risultati della penultima giornata, anche a costo di lasciare solo pochi giorni a disposizione per la vendita dei biglietti.

I problemi da risolvere sul tavolo sono legati soprattutto alla richiesta fatta dalla Roma di anticipare a venerdì 20 la gara in trasferta col Torino, per poter preparare al meglio la finale di Conference League con il Feyenoord di mercoledì 25, ma questo implica anticipare tutte le gare che vedono coinvolte le squadre in lotta per un posto in Europa - per il principio della contemporaneità su obiettivi comuni - ed eventuali altre partite se dovessero toccare anche squadre che lottano per la salvezza.

Se l'ultima giornata dovesse garantire la salvezza per Spezia e Sampdoria (che hanno 33 punti) venerdì 20 potrebbero giocare in concomitanza (alle 20.45) le squadre impegnate per l’Europa League (Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juventus, Lazio-Verona e Torino-Roma)

sabato quelle per la retrocessione ( Genoa-Bologna, Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari). Domenica all 15 (per garantire la festa scudetto) ci sarebbero le due gare-scudetto, Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan e magari l'unica con niente in palio, Spezia-Napoli si giocherebbe domenica alle 20.45 ma tutto dipende dai risultati del prossimo turno e dall'ok che devono dare i club per accontentare la Roma: Lazio e Fiorentina giocano lunedì la penultima giornata, anticipare al venerdì significherebbe avere quarantotto ore di meno per recuperare.