La classifica senza errori arbitrali: disastro Var

13/09/2022 10:11

Tre partite falsate e un'infinità di polemiche. Davvero negativo il bilancio della sesta giornata di serie A per arbitri e Var. Giornata che sarà ricordata soprattutto per il caos legato a Juventus-Salernitana, ma non solo. Altre due gare sono state condizionate in maniera determinante. Nel caso di Bologna-Fiorentina e Lecce-Monza, infatti, è stato il mancato intervento dalla sala Var a scatenare polemiche. Tanti i dubbi sul contatto tra Kasius e Martinez Quarta da cui è scaturito il gol del 2-1 dei felsinei: una marcatura che probabilmente andava annullata, un'azione che sicuramente andava rivista dall'esperto Orsato. Addirittura due, invece, i rigori reclamati dal Lecce contro il Monza (arbitro Pairetto): soprattutto sul secondo non ci sono molti dubbi, la massima punizione andava concessa. In Juventus-Salernitana è stato invece un intervento Var inopportuno a innescare la maxi-rissa finale. L'arbitro è stato invitato a rivedere la posizione di Bonucci sul colpo di testa vincente di Milik: il difensore, apparentemente in offside, non ha toccato palla ma ha provato a farlo, partecipando all'azione. Il problema è che, probabilmente, Bonucci non era in fuorigioco, vista la presenza di Candreva in prossimità della bandierina. L'ex doriano teneva in gioco Bonucci oppure no? Un video sembra dire di sì, altre immagini lo escluderebbero. Tanti, troppi dubbi: quando si interviene dalla sala Var bisognerebbe solo dispensare certezze. Si sono lamentati - non poco - pure Giampaolo per la direzione di Fabbri in Sampdoria-Milan e Gotti per l'arbitraggio di Santoro in Napoli-Spezia. Proteste immotivate. Il rigore del definitivo 1-2 rossonero nasce infatti da una 'follia' di Villar, che tocca il pallone con la mano in area. Non sanzionabile, invece, l'uscita di Meret su Kiwior al Maradona. Il portiere del Napoli non può essere punito per aver tentato di fare quello che dovrebbe: parare.

La classifica senza errori arbitrali di Serie A

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale ATALANTA 14 ATALANTA - 14 NAPOLI 14 MILAN - 14 MILAN 14 UDINESE - 13 UDINESE 13 ROMA - 13 ROMA 13 LAZIO -1 12 INTER 12 INTER - 12 LAZIO 11 NAPOLI +2 12 JUVENTUS 10 JUVENTUS -1 11 TORINO 10 TORINO - 10 SALERNITANA 7 FIORENTINA -3 9 FIORENTINA 6 SPEZIA -2 7 SASSUOLO 6 SASSUOLO - 6 BOLOGNA 6 SALERNITANA +1 6 SPEZIA 5 LECCE -2 5 VERONA 5 VERONA - 5 EMPOLI 4 EMPOLI - 4 LECCE 3 BOLOGNA +3 3 SAMPDORIA 2 SAMPDORIA - 2 CREMONESE 2 CREMONESE - 2 MONZA 1 MONZA +1 0

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell'arco del campionato.