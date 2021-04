13/04/2021 10:29

Qualche contestazione, qualche errore ma tutto sommato nell'ultima giornata di serie A gli arbitri non hanno inciso sui risultati finali. Chi può aver sbagliato, come Maresca se avesse davvero equivocato le parole di Ibra per espellerlo, non ha condizionato la partita di Parma che il Milan ha vinto lo stesso mentre nel caso del gol annullato alla Samp il Var ha evidenziato che il fallo contro gli azzurri ci fosse. Pertanto nella classifica senza errori arbitrali l'Inter continua a volare davanti alla Juve, terze Napoli e Atalanta

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 80 punti; Juventus 62; Napoli, Atalanta 61; Milan 58; Roma, Lazio* 53; Verona 41; Sassuolo 40; Sampdoria 38; Torino* 37; Bologna 34; Spezia 32; Genoa 31; Udinese 30; Fiorentina 29; Benevento 28; Cagliari 22; Parma 19; Crotone 13.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Inter 74 punti (-6); Milan 63 (+5); Juventus 62; Atalanta 61; Napoli 59 (-2); Lazio* 55 (+2); Roma 54 (+1); Sassuolo 43 (+3); Verona 41; Sampdoria 36 (-2); Bologna 34; Udinese 33 (+3); Spezia 32, Genoa 32 (+1); Fiorentina 30 (+1), Benevento 30 (+2); Torino* 27 (-10); Cagliari 22; Parma 20 (+1); Crotone 15 (+2).

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.