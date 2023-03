La classifica delle multe: chi sono i tifosi più indisciplinati d'Italia

31/03/2023 12:37

Quali sono le tifoserie più indisciplinate d'Italia? Quelle che hanno ricevuto più multe dal 2017 a oggi. La Repubblica le ha messe in ordine, in base proprio alle sanzioni ricevute per cori, fumogeni, striscioni offensivi o intemperanze. Un milione e 600mila euro il bilancio totale delle sanzioni che coinvolgono otto squadre, le più importanti del panorama nazionale, quelle più tartassate. Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Juventus, Atalanta e Fiorentina, in media, hanno versato 40mila euro a stagione nelle casse della Figc. Anche se il totale delle multe presenta significative differenze tra una big e l'altra. In testa c'è la Roma con 357mila euro complessive. Al secondo posto l'Atalanta con 299mila euro, al terzo il Napoli con 279mila. In quarta posizione l'Inter con 174mila euro, quindi il Milan con 151mila, la Lazio con 150mila, la Juventus con 117mila e la Fiorentina con 103mila euro. Le multe versate servono a finanziare un fondo della Lega Serie A a supporto di progetti benefici e legati alla diffusione dello sport tra i bambini. Non sembrano però aver avuto effetto sulla riduzione di cori beceri, offese, maleducazione e insulti allo stadio.