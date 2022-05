L'ordinanza del sindaco milanista è virale: Ztl sospesa per scudetto

22/05/2022 19:06

Sta facendo il giro del web la clamorosa ordinanza del sindaco milanista di Manduria, in Puglia, pubblicata sulle colonne de Il Fatto Quotidiano. Il primo cittadino, Gregorio Pecoraro, di fatto ha congelato la Ztl nel centro cittadino per consentire i festeggiamenti per lo scudetto rossonero. Il dettaglio ancor più suggestivo è che, in caso di ribaltone dell'Inter all'ultima giornata, con scudetto in extremis per i nerazzurri, la Ztl sarebbe rimasta ancora in vigore. Scrive il quotidiano diretto da Marco Travaglio: