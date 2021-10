L'Inter ha un piano per non perdere i sudamericani contro la Lazio

05/10/2021 09:34

L'ultima volta Inzaghi aveva preferito preservarli quasi tutti: a settembre contro la Sampdoria il tecnico dell'Inter si ritrovò con tutti i nazionali sudamericani appena rientrati dagli impegni internazionali, stanchi e col fuso orario da smaltire. Un problema che si ripresenterà dopo la sosta ma stavolta di fronte ci sarà la Lazio all'Olimpico. Una sfida cui Simone, come è facile immaginare, tiene particolarmente per cui è scattato l’allarme: Lautaro, Correa, Vecino, Vidal e Sanchez disputeranno tre gare con le rispettive nazionali, l’ultima addirittura giovedì sera ora locale.

L'Inter sta pensando ad un programma ad hoc per riportare subito i calciatori in Europa una volta terminati i rispettivi impegni. Se non sarà la stessa federazione a farlo, interverrà direttamente il club per organizzare un rapido rientro dei propri tesserati. Problema che riguarderà soprattutto i due argentini che il tecnico nerazzurro vuole al top per la sfida alla sua ex squadra.