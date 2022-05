L'indagine Figc: le squadre più amate in ogni regione d'Italia

24/05/2022 16:52

Una recente indagine della Figc ha consentito di svelare quale sia la squadra più tifata in ogni singola regione d'Italia. Un quadro nel quale, com'era lecito aspettarsi, primeggia la Juventus, squadra più amata in ben 9 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Alle spalle dei bianconeri si posiziona il Milan neo scudettato, che "vince" in tre regioni: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Alle spalle dei rossoneri ci sono i cugini dell'Inter, top club in Lombardia ed Emilia Romagna.

Altre cinque squadre sono invece le più tifate nelle rispettive regioni di provenienza: Sampdoria in Liguria, Fiorentina in Toscana, Roma nel Lazio, Napoli in Campania e Cagliari in Sardegna.