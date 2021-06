L'autobus dell'Italia parte, Vialli dimenticato a Coverciano

15/06/2021 16:43

Singolare fuori programma per la nazionale italiana nel trasferimento dalla Toscana a Roma per la seconda sfida del girone eliminatorio di Euro 2020 contro la Svizzera. Come documentato da Sky nel corso della diretta no stop al seguito degli azzurri, l'autobus della nazionale dopo aver caricato i calciatori e lo staff tecnico ha lasciato il piazzale del centro federale di Coverciano. Peccato però che si fosse dimenticato del capo-delegazione: Gianluca Vialli.

Nazionale, Vialli recuperato dall'autobus

Per fortuna l'autista si è accorto dopo pochi metri della singolare dimenticanza. O forse qualcuno gli avrà fatto notare che mancava proprio Vialli. Fatto sta che dopo pochi metri il mezzo si è fermato ed è stato allora che l'ex centravanti di Sampdoria e Juventus ha fatto capolino nel piazzale, vestito di sana pianta con la divisa ufficiale della nazionale azzurra e con una valigia in mano. Tutto documentato dalle telecamere della pay tv satellitare. Alla fine Vialli si è così accomodato sul pullman, in partenza per la stazione di Firenze.