Koulibaly: Sono arrabbiato per due aspetti, con la Lazio daremo il 300%

Kalidou Koulibaly parla da leader al termine della partita persa dal Napoli sul campo dello Spartak Mosca. Il difensore senegalese ai microfoni di Sky focalizza l'attenzione sulla difesa e più in generale sull'atteggiamento degli azzurri:

"Sono già due partite che entriamo in campo timorosi. Abbiamo preso un rigore ingiusto e che ci ha messo in difficoltà, poi abbiamo preso il secondo gol su errore nostro e mi dispiace tanto, abbiamo incassato cinque gol in due gare e sono davvero troppi: se subisci così tanto non vinci le partite".