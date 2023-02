Juventus, Vlahovic è un caso e dall’Inghilterra arriva l’assalto

03/02/2023 12:33

Il Manchester United è pronto a fiondarsi su Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus sta vivendo una stagione piuttosto travagliata con la pubalgia che di fatto gli ha impedito di scendere in campo con regolarità e che non gli ha permesso di trovare la giusta condizione. Anche nel match contro la Lazio, il serbo non è apparso brillante e non è sembrato il giocatore decisivo che in bianconero aveva fatto faville nella seconda parte della scorsa stagione. Le difficoltà che sta attraversando il club bianconero sia sul caso plusvalenze sia quelle che potrebbero arrivare con il secondo filone di indagini della manovra stipendi, potrebbero spinge la Juventus anche ad una cessione eccellente. Espn rivela che il Manchester United sta monitorando da vicino la situazione del giocatore e che la prossima estate potrebbe aprire i cordoni della borsa per provare a portarlo in Premier League.