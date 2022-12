Juventus, sul mercato ricomincia la caccia al parametro zero

11/12/2022 22:21

La Juventus non vuole perdere competitività in campionato ma il terremoto che ha potato ad un cambio totale nel CdA bianconero non è arrivato solo a causa dell’indagine della Procura di Torino. La proprietà ha voluto mandare un segnale forte, un deciso cambio di rotta anche sul fronte economico. Negli ultimi anni il club bianconero ha sempre chiuso in rosso il suo bilancio e ora si vira verso una politica di maggiore austerità. Per questo motivo, come già successo anche in passato, la società bianconera guarda con particolare interesse al mercato dei “parametro zero” in vista delle prossime finestre di mercato. Secondo Calciomercato.com, una delle prime esigenze della squadra di Allegri riguarda la difesa. Nelle ultime ore sarebbe cresciuto moltissimo l’interesse per Smalling. Il giocatore della Roma ha un contratto in scadenza nel 2023, e nonostante il suo legame con il giallorosso sulle sue tracce già si sono mosse diverse società come l’Inter. E potrebbe essere duello con l’Inter anche per l’attacco dove le attenzioni sono tutte concentrate su Marcus Thuram, il giocatore francese ha già confermato la sua voglia di lasciare il Borussia Monchegladbach alla fine del suo contratto. Sulle sue tracce c’è il Bayern Monaco, ma anche l’Inter ha prestato particolare interesse.